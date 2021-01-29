“Duvarda elek mi olur” türküsündeki elekler duvarda sergileniyor

Dillere dolanan "Duvarda elek mi olur" türküsüne konu olan ve ekmek elemede kullanılan elekler, Gaziantep'teki Emine Göğüş Mutfak müzesi'nin duvarlarında sergileniyor.

Yakın tarihte Türkiye genelinde evde yapılan ekmekler nedeniyle yaygın olarak kullanılan ve türkülere konu olan elekler, son dönemde ilginin azaldığı gastronomi şehri olan Gaziantep'te müzede sergileniyor. Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ndeki duvarda diğer dönemin mutfak eşyaları ile birlikte sergilenen elekler, ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatırken yakın tarihe ise ışık tutuyor.

Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi Sorumlusu Ahmet Taşdemir, Gaziantep yöresinin yanı sıra tüm Türkiye'de popüler türkülerinden olan "Duvarda elek mi olur" türküsünün ise eleklerin yakın geçmişte yoğun olarak kullanıldığını gösterdiğini ifade etti. Türküde dedikodu yapmak yerine duvarda asılan bulunan elek ile ekmek yapılması gerektiğinin anlatıldığını vurgulayan Taşdemir, "Elekler ekmek pişirmede kullanılan unların elenmesinde kullanılır. Duvara elek asılmaz ama biz müze olduğu için astık. Gaziantep'teki türküde bundan ibarettir. 'Duvarda elek mi olur, el kızı melek mi olur. Kör olası kaynana kapıda hanek mi olur' sözleri ise Gaziantep'imizin ağızca söylenen hanek, 'laf çalmak, dedikodu yapmak' anlamındadır. Bundan ibarettir, türkünün de yazılımı buradan gelmektedir” dedi.

"Elekler çeşit çeşittir"

Eleklerin kullanışı bakımından çeşitleri olduğunu söyleyen Taşdemir, “Elekler vardır, ev ekmeği yaparken ununu elemek için. Bir de halbur dediğimiz tahılların mercimeğin, buğdayın yapılması için kullanılan halburlar vardır. Bunlar kasnak şeklinde yapılır, hayvanların bağırsak derisinden yapılır. Eleklerde sürekli elimizin altında olması gerek eleklerdir” diye konuştu.

Taşdemir, elekleri yakından tanımak isteyenleri müzeye davet ettiklerini belirterek, müzede insanların atalarından, dedelerinden kalma onlarca mutfak araç ve gereçleri ile nostaljik bir yolculuğa çıkabileceğini kaydetti.