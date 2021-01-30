Duygu sömürüsüne vatandaş şefkati

Dondurucu soğukların etkili olduğu Gaziantep'te çıplak ayakla köşe başında bekleyen bir çocuk, hayırseverler duyarsız kalmadı. Vatandaşların mont ve ayakkabı aldığı çocuğun bulunduğun bölgeden ayrılmaması dikkat çekti.

Gaziantep'te bulunan 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda gezen Mehmet Açıkgöz ve bir arkadaşı, hemen yol kenarında üzerinde bulunan battaniyeye sarılı bir halde çocuk gördü. Açıkgöz ve arkadaşı, ayakkabısı bile bulunmadığı ve karnının aç olduğunu söyleyen çocuk için harekete geçti. Depoda kaldığını ve kağıt toplayan ablasını beklediğini belirten çocuğa mont ve ayakkabı alan Açıkgöz ile arkadaşı, cebine harçlık da koyduğu çocuk için dürüm aldı. Başka bir ihtiyacı olmadığını söylemesi üzerine alandan ayrılan duyarlı arkadaşlardan Mehmet Açıkgöz, "Sorduk kendisi göçmenmiş, ablası kağıt topluyormuş. Onu görünce içimiz sızladı. Baktık, üşüyordu. Battaniyeye sarılmış, ayağında ayakkabı bile yoktu. Üzerinde doğru dürüst bir kıyafet bile yoktu. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Hemen ayakkabı ve mont altık. Karnını doyurması için bir şeyler aldık. Yarın bizim de başımıza böyle bir durum gelebiliriz" dedi.

Duyarlı gençlerin aldığı monta sarılarak, bölgede bekleyen çocuğun bölgede duygu sömürüsü yaparak dilendiği ileri sürülürken, hayırseverlerin aldığı dürüme bile elini sürmemesi dikkat çekti.