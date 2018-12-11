Düzbağ projesi inşaatı şehir merkezine ulaştı

GASKİ Genel Müdürlüğü'nün Göksu Nehri'nin Düzbağ Beldesi'nden Gaziantep'e getirmeye çalıştığı “Düzbağ İçme Suyu Projesi”nin boru döşeme çalışmaları şehir merkezine ulaştı.

Şehrin içme suyunu karşılayacak olan Düzbağ Projesi'nin şehrin ana dağıtım deposu olan DY-12 (Güvenevler) deposuna kadar yapılacak olan arıtılmış su iletimini sağlayacak olan hat “İletim Hattı” Tugay Kavşağı'na ulaştı. Toplamda 22 kilo metre olması düşünülen 2400 mm çaptaki içi beton kaplı çelik boruların kanal çalışması da başladı. Şehirgösteren Köprülü Kavşak'taki çalışmaları yerinde inceleyen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, çalışmanın Düzbağ İletim Hattı İncesu mevkiindeki 100 bin tonluk su deposu karşısında yapılacak olan yeni arıtma tesisinden çıkarak 5. Organize Sanayi Bölgesi, E-90 karayolu mevcut menfez geçişi, Organize Sanayi Bölgesi 85. Cadde, Dülük Mahallesi, 5. Zırhlı Tugayı, D400 Karayolu yatay delgi geçişi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ve 68051 nolu cadde geçişi ile Güvenevler Mahallesi'nde bulunan ana dağıtım deposu DY-12'ye ulaşacağını belirtti.

2017 yılından bu yana 11 bin 300 metre boru imalatı yapıldığını anımsatan Sönmezler, boru döşemesinin Şehirgösteren Köprülü Kavşak altından yola ve köprülü kavşağa hiçbir zarar vermeden gerçekleşeceğini söyledi.

5.Zırhlı Tugay çıkışından DY-12'ye (Güvenevler deposu) ulaşmak için D400 İpekyolu geçişi yapılması gerektiğini ifade eden Sönmezler, 2400 mm Düzbağ İletim Hattı ile birlikte D400 üzerinde yeni yapılan kavşağın altında kalan 1200 mm mevcut Mizmilli Hattı deplasesinin de yapılacağını kaydetti.

İki hattın geçişiyle birlikte ve aynı noktadan yatay delgi sistemi ile yapılacağını bildiren Sönmezler, dolayısıyla söz konusu yoldaki araç trafiğinin bu imalattan etkilenmeyeceğini belirtti.