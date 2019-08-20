Düzbağ'ın suyu şehre verildi

Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak, Türkiye'nin içme suyu alanında Melen'den sonra en büyük yatırımı olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi”nin suyu şehir merkezine akmaya başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, içme suyu ihtiyacının yüzde 73'ünü 52 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajı'ndan, yüzde 21'ini 42 kilometre uzaklıktaki Mizmilli kuyularından ve yüzde 6'sını şehir merkezindeki kuyulardan karşılayan Gaziantep'i yüksek elektrik maliyetlerinden kurtaracak projeyle su teminine başladıklarını söyledi.

Sönmezler, “Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtabilmek için 135 kilometre mesafeden, 2.6 metre çapında borulardan oluşan isale hattı, isale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi için 3 bin 600 metre uzunluğunda 5.6 metre çapında tünel açtık. Bu bağlamda Gaziantep'in can suyu olacak Düzbağ'ın suyunu 2 Ağustos Cuma günü kente verdik. 100 bin tonluk içmesuyu depomuza gelen suyla şehrin geneline günlük 129 bin 600 metreküp içme suyu temin ettik” dedi.

Gaziantep'in 2023 yılında ulaşılması beklenen nüfusa şimdiden ulaştığını anlatan Sönmezler, “Göksu havzasından regülatör sistemiyle 599 bin 539 adet aboneyi kaliteli ve uygun maliyetli suyla buluşturduk. Mevcut sistemin, tamamen terfiye dayalı, yüksek enerji maliyeti olan, arıza durumunda şehrin susuz kalmasına yol açabilecek bir yapısı vardı. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için Düzbağ en önemli çözümdü. Düzbağ'daki barajın yapımı uzun yıllar alabileceği için süreci hızlandırmak, kente suyu daha hızlı verebilmek için regülatöre dönüştürdük. Şu anda şebeke suyumuz sert ve kireç oranı yüksek. Bu suyun gelmesiyle Gaziantep'in suyunun kalitesi ve miktarı da arttı. 2050 yılına kadar Gaziantep'in içme suyuyla ilgili sorunu olmayacak. Dünya'da artık su, sürdürülebilir kentleşmede daha ön plana çıktı. Sağlıklı suya erişim şimdi çok daha önemli. Gaziantep, su fakiri bir şehir olduğu için gelecek projeksiyonlarında suyla ilgili problem yaşamamak için bu proje son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.