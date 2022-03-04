Düzenli sporla büyük değişim yaşıyorlar

Sportif faaliyetlerin, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığına olan olumlu etkilerinin yanı sıra sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynadığını spor alanında hayata geçirdiği çalışmalarla toplumun geniş kesimlerine anlatan Şehitkamil Belediyesi, yıl boyunca hizmet veren spor merkezlerinde sağlıklı, zinde, mutlu bir yaşam sürmek isteyen vatandaşlara farkı branşlarda spor yapma imkanı sunuyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Batıkent Spor Merkezi'nde; pilates, zumba, step, aerobik ve fitness branşlarında çalışmalara katılan üyeler, tesiste sunulan imkanlar, geniş materyal yelpazesinin yanı sıra eğitmelerin kendilerine göstermiş oldukları büyük ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Kişiye özgü programlarla gerçekleştirilen çalışmalara katılan kadın üyelerin büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdikleri başka bir konu ise spordan arta kalan zamanda sağlıklı beslenme başta olmak üzere birçok farklı konuda paylaşımlarda bulunabilecekleri sosyal ilişkiler kurabilmeleri olduğunu aktardılar.

Spor yapmayı tüm hanımlara tavsiye ediyorum

Batıkent Spor Merkezi kursiyeri Derya Özdemir, katıldığı spor faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 4 yıldır spor merkezinden sürekli olarak yararlandığını bu süre zarfında hayatında büyük değişimler yaşandığı dile getirdi. Sporu, yaşam tutkusu haline getirdiğini kaydeden Özdemir, “Şehitkamil Belediyesi Batıkent Spor Merkezinde, 4 yıldır pilates ve fitness branşlarında çalışmalara katılıyorum. Bu tesisin her anlamda bir değişim merkezi olduğuna inanlardan sadece birisiyim. Katıldığım çalışmaların arından sadece kilo vermekle kalmayıp, sağlıklı bir fiziksel yapıya kavuştum. Bu konuda eğitmenlerimiz, büyük çaba sarf ettiler. Tesisimiz gerçekten tüm imkanlarıyla büyük övgüyü hak ediyor. Bizlere sunulan bu imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve kıymetli antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Spor yapmayı tüm hanımlara tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.