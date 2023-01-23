Ebrar bebeğe lazerle böbrek taşı tedavisi

14 aylık Ebrar bebeğin ailesi ateş ve idrar yolu enfeksiyonuyla birçok dış merkeze başvurdu. 2 kez operasyon geçirmesine rağmen böbreğindeki taş kırılamadı. Liv Hospital Gaziantep'e başvuran aileye Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sarı tarafından detaylı bir şekilde fiziki muayene ve gerekli tetkikleri yaptıktan sonra, bebeğin sağ böbreğinde 2 cm büyüklüğünde taş olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen teşhis ve değerlendirmenin ardından bebeğin sağ böbreğindeki taş Flexbl Urs ile kapalı yöntemle kırıldı. Bebek bir gün sonra taburcu edildi.

Yara izi veya risk yok

Genetik ya da fazla protein alımı gibi dengesiz beslenmeye bağlı olarak bebek ve çocuklarda taş oluşabileceğini söyleyen Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sarı, "Böbreğin içindeki taşın alımı için bugüne kadar 10 cm'lik bir kesiyle açık ameliyat gerekiyordu. Ancak bu böbrek için çok riskli ve iyileşmesi çok zor bir yöntemdi. Kapalı yöntem sayesinde ne yara izi ne de enfeksiyon riski olmadan taşı lazer ışınıyla kırabiliyoruz" dedi.