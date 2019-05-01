Ece Tatar Sıdal başarının sırlarını öğrencilerle paylaştı

Mezunlar Kampüste etkinliği çerçevesinde düzenlenen Kariyer Günlerinde GKV Özel Okulları 2000 yılı mezunlarından Diş Hekimi Ece Tatar Sıdal öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide meslek seçimlerine yönelik tercihler, başarının sırları ve mutlu bir yaşam için insan yaşamında olması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Başarının temelinde ortaya konulan hedefler ve bu hedeflere kararlılıkla yürümek olduğunu ifade eden Diş Hekimi Ece Tatar Sıdal öğrencilerin meslek seçimlerinde dikkat edecekleri konuları da paylaştı. Öncelikle anne Sema Tatar ve babası Eray Tatarın diş hekimi olması dolayısıyla insan sağlığı için verilen hizmetin değerinin büyüklüğünde den çok etkilendiğini ifade etti. Ece Tatar Sıdal lise çağlarında kendisine meslek seçme konusunda bir uzmanın test yaptığını, test sonunda insan ilişkilerinin yoğun olduğu mesleklerde başarılı olacağının tespit edildiğini hatırlattı. Diş hekimliğinde bilginin yanında hasta-hekim ilişkilerinin de çok önemli olduğunu, insanlar ile iletişimi sevmeyenlerin bu mesleği düşünmemelerinin daha uygun olacağını söyledi. Kendinizi tanıyarak mesleğinize karar vermek çok isabetli olur dedi.

“Hayallerinizin mesleklerini seçmelisiniz”

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen kariyer günlerinde bu yıl üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerle söyleşi yapan Diş Hekimi Ece Tatar Sıdal “Meslek seçiminizde unutmayın ki bundan sonraki yaşamınız, hayalleriniz, hedefleriniz tercih edeceğiniz meslekle elde edilecek Ebeveynlerin isteği veya çevrenizdekilerin isteği değil, sizin isteğiniz önemli. Çünkü yaşamınızın soruna kadar seçtiğiniz alanda geçiminizi sağlayacak, hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışacaksınız. Meslek seçimi bunun için çok önemli. Meslek seçiminizi yaptıktan sonra üniversite yaşamınızda da karşınıza birçok sorun çıkabilir. Sizler donanımlı yetişen bir nesilsiniz. Sorunlar karşısında çözüm odaklı çalışarak her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Unutmayın üniversitede arkadaş seçimleriniz de çok önemli. Arkadaş seçiminizi yaparken mutlaka size değer katabileceğine inandığınız insanlarla, ortak paylaşımınız ve paydalarınız olan insanlarla birlikte hareket edin. Üniversitede kendinizi yarınlara hazırlamak, geleceğinize yön vermek sizin elinizde. Kimse sizi ders çalışmaya zorlamaz. Siz burada bilinçli bir birey olarak hareket ederek sorumluluklarınızın gereğini yerine getirmek ve üniversiteyi en iyi derecelerle bitirmek zorundasınız” dedi.

“Mesleki alanda sürekli yenilenmek zorundasınız”

Üniversite sonrası izlenecek yol hakkında da görüşlerini öğrencilerle paylaşan Diş Hekimi Ece Tatar Sıdal “Mesleki kariyerinizi tamamladıktan sonra hangi alan olursa olsun sizi bir ekip çalışması beklemektedir. Başarıya giden yolun en önemli adımı mesleki çalışmalarınızda sizlerle uyumlu hareket edebilecek bir ekibinizin olmasıdır. Mesleki alanda kendinizi sürekli geliştirmek, yeniliklere açık olmak ve yenilikleri mesleğinize uyarlamak zorundasınız. Ancak o zaman fark oluşturur, diğer meslektaşlarınızdan daima bir adım önde olur, izlenen, örnek alınan bir kişi olursunuz” diye konuştu.

Öğrencilerin diş hekimliği konusunda merak ettikleri soruları da yanıtlayan Ece Tatar Sıdal 'a günün anısına GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından bir plaket verildi.