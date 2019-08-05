Ecem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi

Gaziantep'te 14 yıl boyunca başarısıyla adından söz ettiren Dt. Bengü Ataseven Tuğtekin kendi kliniğini hizmete açtı.

Ecem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Gaziantep Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Açılışa Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Gaziantep Kilis Diş Hekimleri Oda Başkanı Dt. Hasan Karabay ve oda yönetimi ile çok sayıda diş hekimi ve davetli katıldı. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü teşhis ve tedavi imkanı sunacak olan merkezin açılışı Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Gaziantep-Kilis Diş Hekimleri Oda Başkanı Dt. Hasan Karabay tarafından gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler polikliniği gezdi ve Dt.Bengü Ataseven Tuğtekin'den bilgi aldı. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, "Böyle merkezler sayesinde şehrimizdeki insanlar artık sağlık hizmeti almak için farklı şehirlere gitmek zorunda kalmıyor. Dt. Bengü Ataseven Tuğtekin'e böyle nitelikli bir merkezi Gaziantep'e kazandırdığı için teşekkür ederim" dedi. Gaziantep'in tecrübeli doktorlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Dt. Hasan Karabay ise Diş Hekimi Bengü Ataseven Tuğtekin'e başarılar diledi. Ecem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Dt. Bengü Ataseven Tuğtekin, "Modern teknolojilerle donattığımız kliniğimizde her türlü tedavi protokolünü uygulamaktayız. Hayatımıza giren dijital teknolojiler, yaptığımız tedavilerde hem hasta memnuniyetini üst seviyede tutuyor hem de tedavi süresini kısaltıyoruz. Ağız ve diş sağlığında teşhis ve tedavinin uygulanması aşamalarında görüntüleme yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu amaçla kliniğimizde implant cerrahisinde tomografi cihazı ile üç boyutlu teknolojiden faydalanırken, tedavilerde ağız içi kameralar yardımıyla yapılması planlanan tedavi konusunda hastayı doğrudan bilgilendiriliyor ve kafasındaki soru işaretlerinden kurtarıyoruz. Günümüzde hastalar tarafından estetik kaygı daha çok ön planda. Biz de bunu göz önünde bulundurarak dişlere zarar vermeden estetik restorasyonlarla, prepless lamina, kompozit restorasyon(bonding) yardımı ile gülüş tasarımı yapabilmekteyiz. Uzman diş hekimi kadromuzla amacımız koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak olup hastalarımızı sağlıklı dişlere ve estetik gülüşlere kavuşturmaktır” diye konuştu.

Protez Uzmanı Mustafa Karakurt ve Dt. Beyza Özkeçeci Baharoğlu'nun da bulunduğu Ecem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde, ortodonti, implant, protez, estetik diş hekimliği, çene cerrahisi, pedodonti, periodontoloji, endodonti, gülüş tasarımı ve diş beyazlatması uygulamaları gibi ağız ve diş sağlığı konusunda tüm işlemler gerçekleştiriliyor.