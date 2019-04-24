Ecotron-3 ‘Vatan için can millet için kan veririz' kampanyasında

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılayı'nın paydaşlığında düzenlenen ‘Vatan İçin Can Millet İçin Kan Veririz' sloganlı Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen kan bağışı kampanyasına, ORET öğrencileri kendi tasarım ve imalatları olan Ecotron-3 ile katıldı.

Topluluk olarak bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın memnuniyetini belirten ORET Takım Kaptanı Emre Kuyumcu, ülkemizdeki kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmak ve kan bağışının önemine yönelik bilinç oluşturmak amacıyla bu etkinliğe katıldıklarını söyledi. ORET Takım Kaptanı Emre Kuyumcu, “Bu tarz sosyal sorumluluk projelerine katılmamızın amacı kan bağışı yaparak insanlık görevlerimizden birisini yerine getiriyoruz ve bunun yanında kendi yaptığımız aracımızı bu tür etkinliklere getirerek alternatif enerjili araçların doğaya ve insan sağlığına faydalarından bahsediyoruz” diye konuştu.