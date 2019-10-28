Edibe Sözen'den 29 Ekim mesajı

Prof. Dr. Edibe Sözen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör V. Sözen mesajında, “Demokratik, laik ve hukuk devleti olma özellikleriyle Türkiye Cumhuriyeti hepimiz için bir büyük onur kaynağıdır. Son günlerde, Suriye özelinde, güvenli sınır tesis etme yolunda kararlığımız karşısında, dünya ülkelerinin göstermiş olduğu tavır ve tutumlar düşündürücüdür. Batılı devletlerin terör örgütlerine göstermiş olduğu müsamaha karşısındaki tavizsiz duruşumuz, tarihte olduğu gibi yine bir ibret niteliğindedir ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yöneticileri, elitleri, medyası, üniversiteleri, STK'ları ile bu toprakları koruma ve güvenliğini sağlama kararlığı dün olduğu gibi bugün de dünya kamuoyunda ibretle izlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, mücadele azmi ile kurulmuştur. Bizler de tarihten aldığımız bu şuur ile hareket ederken, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi dünya kamuoyuna duyurmak ve icapları yerine getirmekle mükellef olduğumuzu biliyoruz. Devletimizin hemen her kademesinde Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılına hazırlık faaliyetleri canla başla sürerken, üniversiteler olarak bizler de hazırlıklarımızı sürdürüyor, gelişme süreçlerimizi hızlandırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır diyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyeti kuran bütün kadroları, bu vatan için büyük fedakarlık gösteren şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyor, bir onur günü olan Cumhuriyetimizin 96.yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.