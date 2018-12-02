Edibe Sözen'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Prof. Dr. Edibe Sözen, ‘'3 Aralık Dünya Engelliler Günü''dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'nin sosyal devlet olma yolunda büyük mesafe kat ettiğini belirten Rektör V. Sözen, ‘'Geçtiğimiz 16 yılda engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda adeta çağ atladık. Ülkemiz, sosyal devlet olma yolunda büyük mesafe kat ederken, Hasan Kalyoncu Üniversitemizin bünyesinde yaptığımız çalışmalara da önemli birer motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Asıl Olan Engelli Ve Engelsiz Olmak Değil İnsan Olmaktır

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Türkiye'deki engelsiz üç üniversiteden biri olduğunu dile getiren Sözen, “Asıl olan, engelli ve engelsiz olmak değil, insan olmaktır. Bizim inancımızın ve gönül medeniyetimizin de sırrı da budur. Böylesi bir idrak ile çalışan Hasan Kalyoncu Üniversitesi kısa sürede ülkemizde 'engelsiz' üç üniversiteden biri oldu. Üniversitemiz, engellilerimizin eğitim ve rehabilitasyonları, yaşam kalitelerinin artırılmaları, ulaşılabilirlikleri ve hayata dahil olmaları yönünde inançla ve azimle çalışmalarına devam edecektir. Düne kadar her yerde engellenen, bugün ise imkanlarla desteklenen engellilerimizi, hayatın her alanında göstermiş oldukları katkılarından ve başarılarından dolayı kutluyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli evlatlarımıza ve kardeşlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu.