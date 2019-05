Edibe Sözen'in, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Prof. Dr. Edibe Sözen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör V. Sözen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını hep birlikte yaşamanın coşkusu içerisindeyiz. Tarihimizin, en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs 1919, büyük bir milletin, zulme karşı boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ispat ettiği ve İstiklal Mücadelesinin ilk kıvılcımının atıldığı gündür. Bugün, milletimizin, her şeyin bittiğini zannedenlere karşı, tüm yokluklara rağmen, azim, iman, birlik ve beraberlikle makûs talihini yenme kararlılığını, dünyaya duyurduğu önemli bir gündür. Bu denli önem teşkil eden bir günün ‘Gençlik ve Spor Bayramı' olarak ilan edilmesi, vatanımızı emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin sağlam bir göstergesidir. Milletimizin en büyük zenginliği olan gençlerimizin birlik ve beraberlik duyguları içinde, bu emanete sonsuza kadar kararlılıkla sahip çıkacağına ve yarının yeni dünyasının önemli aktörlerinden olacağına olan inancımız tamdır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin, bizlerden daha üstün niteliklere sahip olması ve geleceğe güvenle bakması için her türlü desteği vermek, hepimiz için milli bir görevdir. Birlik ve beraberlik ruhunu her zaman yaşatmak dileğiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz değerli gençlerimizin; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."