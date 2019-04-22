Edibe Sözen'in “23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı” mesajı

Prof. Dr. Edibe Sözen, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çocuk bayramını kutlayan Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen mesajında, "23 Nisan 1920 Birinci Millet Meclisinin açıldığı ve halkın egemenliğinin ilan edildiği yıldır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü, 1921 yılında milli bayram ilan ederken; 1929 yılında da 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Milli Bayramımız, 1935'te, Ulusal Egemenlik Bayramı, 1983'de de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak adlandırıldı. ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' sadece ülkemizdeki çocuklara değil, Dünyada yaşayan tüm çocuklara armağan edildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, başarılı bir geleceğin, donanımlı bir eğitim anlayışıyla başladığına inanır. Öğretim ve eğitim sorumluluğunu üstlenmiş ve bunu da layıkıyla yerine getirmeye çalışan HKÜ, kurulduğu günden bu yana, ileride söz sahibi olacak, çağın ihtiyaçlarını bilecek ve fırsatlarını yakalayacak, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi hedefler. Çocuklarımıza bu günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.