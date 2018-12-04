Edibe Sözen'in 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Prof. Dr. Edibe Sözen, ‘'5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü''dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör V. Sözen, mesajında, "Medeniyetimizde kadınlarımız, tarih boyunca devlet işlerinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutarak kadim kültürümüzün şekillenmesine büyük katkı sağladı. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenebilmeleri için 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunundaki yasa değişikliğiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.Kendilerini ileri demokrasinin beşiği olarak takdim eden bir çok ülkeden seneler önce kadınlarımıza seçme seçilme hakkının verilmesi bizler için her daim gurur kaynağı oldu.Kadınlarımız, 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerse de bu haklarını uzun seneler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği doğrultuda, gerçek manada çeşitli engellerle kullanamadılar.Bazı kesimler, yıllarca ülkemizde kadınlara yönelik baskılarını hep diri tuttular.Ancak yakın tarihte, engeller aşılarak Türkiye'deki kadınların, siyasi, ekonomik, akademik ve ticari olarak gerçek özgürlüklerine kavuşması sağlandı. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yıl dönümünde millet, vatan, bayrak, devlet ve bağımsızlık için canlarını ortaya koyan vatansever kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mazlum coğrafyalarda, zor hayat koşullarında hayatını sürdürmek zorunda kalan kadınları, anneleri selamlıyorum. Açlıkla boğuşan dünyanın yoksul diyarlarındaki kadınların çaresizliklerine ortak oluyor, oralardaki kadınların da tarih sahnesinde yer almalarını, toplumlarına yön verecekleri, tavır ve tutumlarıyla öne çıkacakları bir zaman diliminin olmasını kalpten istiyor; kadınlarımızın hayatın her alanında çok daha fazla yer almasını diliyor, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.