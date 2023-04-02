Efsane Sanayici Cemil Alevli Vefatının 51.yılında törenlerle anıldı

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu, efsane sanayici merhum Cemil Alevli vefatının 51. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören kurucusu olduğu GKV Özel Okullarında gerçekleşirken törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da bir anma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu örnek sanayici Cemil Alevli ölümünün 51.yılında kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ve mezarı başında anıldı. Anma törenlerine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Osman Kıratlı ve Münevver Erpolat, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen ilk törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba Cemil Alevli'nin yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri anlatırken GKV'li öğrencilerde merhum Cemil Alevli'nin yaşamından kesitler anlatan bir oratoryo sahneledi. GKV'li minik öğrenciler de üzerlerindeki siyah renkli kostümlerle sergiledikleri danslarla dikkat çekti. GKV Özel Okullarında düzenlenen törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta Cemil Alevli'nin mezarı başında da bir tören düzenlenerek merhum dualarla anıldı.

Cemil Alevli'nin eseri GKV 60.yılında

Cemil Alevli'nin temellerini atarak kuruluşunu gerçekleştirdiği GKV Özel Okullarının Gaziantep ve Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını ve bu süreçten bu yana Nüket Ersoy başkanlığında GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulunun destekleriyle Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumu olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki Merhum Cemil Alevli'nin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına, Gaziantep'e ve ülkemize kazandırdıklarının küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu belirtti. Tiryaki yaptığı açıklamada, “Merhum Cemil Alevli ülkesine bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip çıkmanın, çok çalışmanın güçlü bir örneğidir. Temellerini attığı ve bizi Gaziantep'in en itibarlı eğitim kurumu haline getiren kurumsal kültürümüz, yerel ve evrensel değerlere olan inancımız en büyük gücümüzdür. Cemil Alevli'nin “Sıradan bir insan olmak kolay, iyi bir insan olmak zordur. Mükemmellik büyük çaba gerektirir” sözünü şiar edinerek şehrimizin sadece eğitim alanında kalkınması için değil, toplumsal gelişimi için de çaba göstermeye devam ediyor ve bu alanda örnek olmayı sürdürüyoruz. 60 yıldan bu yana süregelen vizyonumuz ve başarılarımızla örnek alınan ve her geçen yıl güçlenen bir eğitim kurumu olmaya devam ediyoruz. Yarım asrı aşan tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını geleceğe taşımak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucumuz Cemil Alevli'yi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.