Efsane Sanayici ve Eğitim Gönüllüsü Cemil Alevli anılacak

yıl dönümünde kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ve mezarı başında düzenlenecek törenlerle anılacak.

Gaziantep Sanayisinin efsane isimlerinden merhum Cemil Alevli ölümünün 47.yılında kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ve mezarı başında düzenlenecek anma törenleriyle anılacak. 2 Nisan Salı günü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenecek olan anma töreninin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da bir anma programı gerçekleştirilecek. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşundan yeni baştan kuruluşuna ve 1972 yılına kadar gelişmesine önemli katkılar sağlayan Cemil Alevli sanayicilik alanında birçok yönüyle toplumsal kalkınma hamlesinde önemli görevler almıştı. GKV Özel Okulları, Mehlika Alevli ve Cemil Alevli İlköğretim Okullarının kuruluşunu da gerçekleştiren Cemil Alevli 1944 yıllarında Gaziantep'e ilk hava alanının açılması ve geliştirilmesi, DDY'nın Gaziantep'ten geçmesi, ilk devlet yatırımı olan Tekel'in açılmasında büyük emekler sarf etmişti. Sanayi alanında birçok ilke imza atarken Gaziantep'in sosyal, kültürel, sanatsal ve sosyal yaşamına sağladığı katkılar yanında 1963 yılında kurduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ile vefatına kadar yaşamının son döneminde eğitime adamış kurumun gelişmesi ve kalkınması için büyük destek vermişti.