Egea, Gazianteplileri yeniden piste çağırıyor

Geçtiğimiz sene Gazianteplilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan etkinlik bu yıl da başlangıcını Antepliler ile yapmaya hazırlanıyor.

Fiat Motor Sporları'nın başarı ile sürdürdüğü “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2019 yılında da hız kesmiyor. 2016 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 2 bin 700 otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, bu yıl ilk olarak Gaziantep'te düzenlenecek. En güçlü müzik platformlarından PowerApp'in de sponsorları arasında yer aldığı ve 20 Nisan Cumartesi günü saat 09:00'da Alleben Göleti Otoparkı'nda başlayacak aktiviteye, Fiat'ın Gaziantep'teki güçlü temsilcisi Topçuoğlu Otomotiv'e gelerek Egea Ailesi'nden diledikleri model ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları katılabilecek. Aktiviteye aktif olarak katılmayıp, yakınlarına eşlik edecek katılımcılar ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Fiat tarafından kurulan aktivite alanında keyifle vakit geçirebilecek ve yarışı izleyebilecekler.

“En İyi Zaman”a Madalya ve Sertifika!

Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine, ‘B' tipi ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen kadın ve erkek otomobil tutkunları katılabilecek. Katılımcılara günün hangi saatinde parkura gelecekleri ve eğitime katılacakları Fiat tarafından, SMS veya telefonla bildirilecek. Katılımcılar yarış günü, Alleben Göleti Otoparkı'nda isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak güne başlayacak. Fiat Motor Sporları Takımı tarafından kendilerine verilecek kasklar ile yarış ruhuna hazırlanacak olan kullanıcılar, öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimin takibinde Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu ile slalom yarışına girecek olan kullanıcılar, araçlarını tanımak için bir ısınma turu atacak. Gerçek bir yarış ruhuna yakın düzenlenecek aktivite sonunda en iyi zamanı yaparak ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara ile Topçuoğlu Otomotiv yetkililerinden alacak.