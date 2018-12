Eğitim için alişveriş yaptilar

Gaziantep Valisi Davut Gül ve beraberindeki kent protokolü, eğitime katkı amacıyla gerçekleşen Alışveriş Şenliği'ne katılarak, alış veriş yaptı. Vali Gül, konuşmasında ise, "kadınlardan oluşan bir dernek 2 okul yaptırıp, Milli Eğitime teslim etmiş, öğrendiğimde çok şaşırmıştım" dedi.

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneğinin bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Empati Alışveriş Şenliği, Gaziantep'te düzenlendi. Bir otelde gerçekleşen etkinliğe katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, eğitime katkı amacıyla projeler gerçekleştiren dernek yöneticilerine teşekkür etti. Gül, “Empati Derneği yöneticileri beni ziyaret ettiğinde gerçekten şaşırmıştım. İki okul yaptırıp Milli Eğitime teslim etmişler. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye'de sivil toplum anlayışının tam olarak yerleşmediğine dikkat çeken Gül, “Sivil toplum örgütleri normal şartlarda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırlar. İki okul yaptıran bu derneğin tüm üyelerinin kadın olmasının yanı sıra, sadece kadınlar tarafından yönetiliyor olması da ayrı bir onur kaynağıdır” şeklinde konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise derneğin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Gücümüzü sizlerden alıyoruz. Empati ismi çok anlamlı. Empati duygusunu tüm dünyaya yerleştirebilsek dünya kardeş olacak aslında. Derneğimizin yaptığı güzel çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrin emini olarak hayranız. Sayın Valimizle birlikte Empati adına yapılacak tüm çalışmalarda yer alacağımızı bilmenizi istiyorum. Şehir dışından gelen misafirlerimiz ve çok önemli markalar var. Marka şehirde önemli markalarla bir araya gelmek bizlere güç veriyor" şeklinde konuştu. Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Hale Konukoğlu da eğitim yararına düzenlenen bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarına vurgu yaptı. Gaziantep'te eğitim anlamında Empati kanalı ile bir farkındalık oluşturulduğuna inandığını vurgulayan Konukoğlu, "Hem kadının gücünün hem de Gaziantep'in gücünün ortak platformda birleşmesi ile Empati Derneği'nin gücü daha da artıyor. Bizler çok şanslıyız ki Gaziantep gibi bir şehirde bu aktivitemizi gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz bize bu anlamda çok sahip çıkıyor. Düzenlediğimiz alışveriş şenliklerinde her geçen yıl katılımcı sayımız artıyor. Buna bağlı olarak Gaziantep adını Türkiye çok daha iyi duyuruyoruz. Tüm katılımcılara bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Empati Derneği Gaziantep'te eğitime destek olmaya her daim devam edecek. Dilerim bu tür etkinlikleri yapanların sayısı her geçen gün yalnız Gaziantep'te değil, ülke genelinde artış gösterir. Unutulmamalıdır ki bir ülke için en fazla ihtiyaç duyulan şey, daha fazla okulun açılması, kültürlü ve bilgili bireylerin artış göstermesidir" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal'ın eşi Şerife Uysal, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, iş insanı Durmuş İşsever, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, sanatçı Günseli Kato, Empati Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, Empati okulları öğrencileri ve davetliler katıldı.

Etkinliğe katılanlar, konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen markaların stantları ziyaret etti.

Etkinlikte ise Sponza, Kutnia. Noella, Nolte Mutfak, Üsküdar Antik, Bobbi Brown&La Mer, Cerceylan, Hivda Karakoç, C&M Hayal Evi, Ottica Optik, Vlove Çikolata, Derya Aykılıç Mücevher, Gülsoy Kuyumculuk, Escada, Ender Kuyumculuk, Sister's Home Boutique, Punto by Esra İnceefe, Hk Wishlist, Ara Collection, Aypen Accessories&Pie'Not, Ayşe Rodoslu, Edwards, Butik Ayna, Decorey, Di Project, Dreamshandsmade, E26, Geo Global Eğitim Organizasyonu, Glam by Burcu, Glowing Diaries, Deniz Samlı Handmade Design, Kalori Gıda, Modart Mimarlık, Navet by Ersin, Nuu Atelier, Opium Takı, Perspective Ponponiere, Prenses Tasarım, Seda İnan, Selin Ecer, Sorbe, Swarovski,S -Life, Tülin Seramik, Yaya Boutique, Zerender's Umbrella markaları stant kurarak eğitime katkı sağladı.

Şenliğe Lüks Marka Danışmanı ve Mücevher Yazarı Özlem Güsar ‘'Mücevher Efsaneleri'' ve sanatçı Günseli Kato sanat söyleşileri ile renk kattı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Empati Alışveriş Şenliği, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Hale Konukoğlu, yönetim ve dernek üyelerinin, katılan markaların temsilcilerine teşekkür belgelerini takdim etmeleri ile sona erdi.

Empati Derneği

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, 2009 yılında toplumsal eğitim, sosyal sorumluluk ve kültürel alanlarda topluma artı değerler kazandırmak amacıyla kuruldu. Şehitkamil EMPATİ İlkokulu'nun yapımını gerçekleştiren, Şahinbey EMPATİ İlkokulu'nun ise isim hakkını alarak iki okulu da Millî Eğitim Bakanlığı'na devreden derneğin şimdiye kadar uyguladığı projeler özetle şöyle:

"Gelin Etmeyin Okula Gönderin, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Yurdu Eksiklerinin Giderilmesi, LÖSEV - Empati İşbirliği İle Lösemili Çocuklar Yararına İftar Yemeği, Şehit Ailelerine Ramazan Ayı Yardımı ve İftar Yemeği, Van'daki Depremzedelere Battaniye Yardımı, Somali'ye İnsani Yardım, Gaziantep İli Proje Tabanlı Beceri Yarışması, Sanko Park AVM'de Çocuklar İçin Resim Sergisi, Kimsesiz Çocukların 23 Nisan kutlamaları Kapsamında Sinemaya Götürülmesi ve Hediyeler Verilmesi, Onkoloji Hastanesine Tam Destek, Kadın Sığınma Evi Çocuk Odasının Düzenlenmesi, Çocuk Esirgeme Kurumundaki Çocuklar Karne Hediyesi, Cezaevinde Tutuklu Anne ve Çocuklarına Yardım ve Engelli Basketbol Takımı Yararına Tekerlekli Sandalye Alımı.”