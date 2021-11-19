Eğitimin ışığı geleceklerini aydınlatacak

Gaziantep'te sığınmacı çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında eğitimin kendileri için önemini göstermek amacıyla elleriyle yaptıkları mumları yaktı.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi'ndeki etkinliğe katılan çocuklar, önce mum yapmayı öğrendi. Ardından mumları yakan çocuklar, “Eğitim ışıktır, ışığını yansıt” diyerek Dünya Çocuk Günü'nde büyüklere “her çocuğun eğitim hakkı” bulunduğunu hatırlattılar. Etkinliğe katılan sığınmacı çocuklardan Huda Elhacreşid, “Bu mumları yaparken büyüklerime ‘çocukları eğitimsiz bırakmayın' mesajı vermek istiyorum. Çocukların eğitimde daha çok başarılı olmalarını diliyorum. Hayalim büyüyünce hemşire olabilmek” dedi.

SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi'ndeki etkinlik, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin (UN Women Turkey), Japonya Hükümeti ile Norveç Hükümeti'nin finansal desteği, SGDD-ASAM ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü projeler kapsamında gerçekleştirildi. SGDD-ASAM Güneydoğu Anadolu Koordinatörü Hasan Can Pala, bu iki projenin kadınların yanı sıra kız çocuklarının da güçlendirilmesine destek olduğunu söyledi.

Pala, “Projelerin hedefleri arasında kadınların sosyo-ekonomik istikrarının desteklenmesi, ekonomik olarak güçlenmelerine katkıda bulunulması, aynı zamanda sığınmacılar ve ev sahibi topluluk arasında sosyal uyum ve birlikte yaşamada kadın ve kız çocuklarının rolünün güçlendirilmesi bulunuyor” dedi. Pala, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında, ekim ayında sığınmacı kız çocuklarıyla Gaziantep Üniversitesi'ne tanıtıcı gezi düzenlediklerini, Dünya Çocuk Günü kapsamında da eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ayrıca Pala, eğitimin, çocukların sosyal kültürel ve bilişsel beceriler edinebilmesinde ve bu becerilerin geliştirilmesinde gerekli olduğunu anımsattı.

Pala, “Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bölgelerde yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek amacıyla 20 Kasım 1989 tarihinde BM Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'ni imzaladı ve o tarihten bu yana 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor. Eğitim, ülkelerini savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan sığınmacı çocukların hem sosyal uyumlarının sağlanmasında rol alacak hem de onların kayıp nesil olmalarını engelleyecek” diye konuştu.