İhlas Haber Ajansı

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Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi

Gaziantep’te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı.

Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu taşıtlar Sınavına girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu. Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, wifi, ses verici kart ve güç kaynağı bulunduğu belirlendi. Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı.


İsmi açıklanmayan şahıs hakkında ÖSYM kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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