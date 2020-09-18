Ek kontenjan ile üniversiteli olun

HKÜ, 17-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ek Tercih Günlerinde üniversite adaylarına destek olacak.

Başarılı çalışmaları ve öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve bilimsel imkanlarıyla adından sıkça söz ettiren bölgenin parlayan yıldızı HKÜ; tercih günlerinde uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri ile üniversite adaylarına destek olacak. HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde ek kontenjan kayıt işlemlerini devam ettirecek olan HKÜ, bünyesine yeni katılacak öğrencileriyle beraber 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için hazırlıklarını sürdürecek.

HKÜ yeni sezon için gün sayıyor

Uluslararası akreditasyona sahip kaliteli dil eğitim sistemi, etkili sınıf danışmanlığı, erişilebilir yönetimi ve interaktif uygulamaları ile, geleceğin yetişmiş insan gücünü ekosisteme dahil etmek için tüm olanaklarını seferber eden HKÜ, sosyal aktiviteleriyle bilgilendirici, huzurlu ve güvenli ortamı ile her yıl uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere binlerce öğrenciye kaliteli ve başarılı eğitim imkanı sunuyor. 2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolu'nu dünyaya bağlayan bilim yuvası olan HKÜ, 7 fakülte, 27 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile ek kontenjan tercihlerinde yerleşecek yeni öğrencilerini bekliyor. Güçlü akademik kadrosu ile nitelikli bilimsel çalışmalar yapan HKÜ, bilgi çağının gereklerine göre donatılmış bina ve derslikleri, geniş yayın ve kitap ağına sahip araştırmayı teşvik eden kütüphanesi, uygulama laboratuvarları ve klinik deneyimleri ile mesleki donanım sağlayarak, öğrencilerini modern kampüs ortamında geleceğe hazırlıyor.

Alanında uzman akademik kadrosuyla yeni döneme hazır olan HKÜ, ek kontenjan ile gelen öğrencilerinin de kayıt işlemlerini de tamamladıktan sonra, 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması için gün sayacak.