Ekim ayında Gaziantep'ten yapılan ihracat yüzde 8 arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ekim ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 959 milyon 17 bin dolar gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-ekim döneminde ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında artışla 8 milyar 696 milyon 490 bin dolara ulaştığını belirtti. Gaziantep'in aylık bazda 5'inci, dönem bazında ise 6'ncı il konumunda olduğunu kaydeden Ünverdi, “Dünyadaki negatif göstergelere rağmen yaptığı ihracatla ekonominin itekleyen gücü olan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi. Girdi maliyetlerindeki artış ve paritedeki değişime dikkati çeken Başkan Ünverdi, “Euro, dolar karşısında son dönemde büyük değer kaybı yaşadı ve dolar daha değerli hale geldi. Sanayiciler olarak hammaddemizin büyük kısmını dolarla alıyor, en büyük pazarımız olan AB ülkelerine euro ile satıyoruz. Ancak AB ülkelerinde de belirsizlik ve resesyon endişesi nedeniyle bir talep daralması yaşıyoruz. Girdi maliyetlerindeki artışlar, navlun, finansmana erişimdeki zorluklar, enerji maliyetleri konusu derken parite doğrudan ihracatçılarımızı etkiliyor ve çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle tekstil başta olmak üzere tüm sektörlere olumsuz yansımaları oluyor” diye konuştu. İmalat sanayindeki daralmaya da dikkati çeken Ünverdi, İSO İmalat PMI, ekim ayında 46.4 ile pandemiden buyana en düşük seviyeye gerilemesinin üretici kadar ihracat üzerindeki baskının da bir göstergesi olduğunu belirterek, “Dünyada enerji savaşları, farklı bölgelerdeki jeopolitik gerilimler, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı belirsizliği tetiklerken talebi de olumsuz etkiliyor. Gaziantep bu noktada, tüm zorluklara rağmen dış pazardaki tecrübesi ve daralan pazarlar karşısında yeni pazarlara yönelerek ihracatını artırıyor. Takvim etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda son iki ayda ihracatımızı daha da yukarı taşıyarak yıl sonuna ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.