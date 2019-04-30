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Ekmek almak için dışarı çıktı arkadaşı tarafından öldürüldü

Gaziantep’te ekmek almak için sokağa çıktığı sırada tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te ekmek almak için sokağa çıktığı sırada tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.


İddiaya göre olay, Gaziantep'in Beydilli Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Ekmek almak için evden çıkan 25 yaşındaki K.Ç. sokakta bir arkadaşı ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen şahıs tartışma sonrası arkadaşı K.Ç.'ye, "Burada bekle ben geliyorum" dedi. Eve gidip pompalı tüfeğini alan şahıs tekrar yanına geldiği K.Ç.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası ağır yaralanan K.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayın ardından kaçan şahıs ise henüz bulunamadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, hayatını kaybeden K.Ç.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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