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Ekmek almaya giden küçük kıza otomobil çarptı

Gaziantep’te evlerine 200 metre uzaklıktaki bakkaldan ekmek almaya giden 5 yaşındaki Hatice Berra Y.

Gaziantep'te evlerine 200 metre uzaklıktaki bakkaldan ekmek almaya giden 5 yaşındaki Hatice Berra Y., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük kız, yaklaşık 10 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi 72. cadde üzerindeki evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bakkala ekmek almaya giden 5 yaşındaki Hatice Berra Y.'ye M.Y.Ç idaresindeki otomobil çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, hastanede yaklaşık 10 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Küçük kızın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere baba M.Y. ve anne Ş.Y.'ye teslim edildi. Yıkama ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.


Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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