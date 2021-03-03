Ekonomik fırsatların desteklenmesi için protokol imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM), Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın (BMZ) finansman desteği ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ortaklığında yürütülen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında gerçekleşecek proje için GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GİZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail tarafından protokol imzalandı.

Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen, GİZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail ve PEP Programı Saha Koordinatörü Ali Aslan'ın GSO-MEM'e yaptığı ziyarette gerçekleştirilen protokol ile PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek “Gaziantep'te Kalıcı Gelir için İstihdam Projesi” ile Gaziantep sanayisine, yöre halkına ve geçici koruma altındaki Suriyelilere destek sağlanacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, proje kapsamında meslek sahibi olmak isteyenleri, GSO-MEM'de mesleki eğitim vererek istihdama kazandırdıklarını belirterek, “PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında yürüttüğümüz projeden geçtiğimiz yıl 211 kursiyer faydalanırken, projeye katılan 46 firmaya destek verildi. 2021 yılı itibarı ile de yaptığımız protokol ile projeden faydalanan firmalarımıza, istihdam ettikleri kişiler için brüt asgari ücretin yüzde 70'i kadar destek sağlıyoruz. Projeden hem kendi vatandaşlarımız hem de şehrimizde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler faydalanabiliyor. İş birlikleri, destekleri ve ziyaretleri için Sayın Angelika Sülzen ve Sayın Rubeena Esmail'e teşekkür ediyorum. İş birliklerimizi de geliştirerek devam ettirmeyi temenni ediyorum" dedi.

GİZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail de GİZ ile GSO arasındaki iş birliğinin 2017 yılından bu yana devam ettiğini belirterek, birlikte 3 binden fazla Türk gencine ve Suriyeliye eğitim vermeyi başardıklarını söyledi. Desteklerden ötürü gurur duyduklarını aktara Rubeena Esmail, “Bu 3 bin kişi içerisinden bini Gaziantep'teki endüstri alanlarından birinde sürdürülebilir bir işe sahip. Gaziantep Sanayi Odası, beceri geliştirme ve dil eğitimlerini yürütüyor ve Alman hükümeti tarafından finanse edilen bizler de GİZ olarak, beceri geliştirme ve dil eğitimleri için maaşların finansmanından sorumluyuz. Birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz ve iş birlikleri için GSO'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantının ardından heyet, mesleki eğitim merkezindeki atölyeleri ve model fabrikayı gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Model fabrikadan çok etkilendiğini belirten Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen ise “Model fabrikanın çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece Türk vatandaşlarına fayda sağlamakla kalmıyor, Suriyeliler için de faydalı olacağını umuyorum. Her zaman kalkınma endüstrisi ile ilerlemek zorundayız ve endüstri hızlı hareket ediyor. Buna ayak uydurmak durumundayız. GSO ziyareti benim için gerçekten bir öğrenme süreciydi ve burada olduğum için memnunum, çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Programa GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen, GİZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail, PEP Programı Saha Koordinatörü Ali Aslan ile birlikte GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel, GSO-MEM Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Yusuf İymen, Proje Planlama ve Eğitim Departmanı Müdürü İbrahim Çalı ve Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) Proje Yürütücüsü Filiz Evran katıldı.