El arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında

Gaziantep'te el arabalarıyla katı atık toplama görüntüsü vererek 2 farklı iş yerinden toplam 85 bin lira çalan hırsızlar kameralara yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Mücahitler ve Atatürk mahallelerinde el arabalarıyla katı atık toplama görüntüsü vererek 2 farklı işyerinden toplam 85 bin liralık hırsızlık gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 şüpheliden biri yakalanırken, ele geçirilen malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.