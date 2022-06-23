El arabalı hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te güpegündüz bir eve girerek çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götüren 2 hırsız polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Gaziantep'te meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep polisi, ikametlerde kimsenin bulunmamasını fırsat bilen ve çaldıkları eşyaları el arabasına yükleyerek kaçan 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Yakalanan 2 şahıs yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların çaldıkları malzemeleri araca yükleyerek götürmesi ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.