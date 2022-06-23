İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

El arabalı hırsızlar yakalandı

Gaziantep’te güpegündüz bir eve girerek çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götüren 2 hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te güpegündüz bir eve girerek çaldıkları malzemeleri el arabasıyla götüren 2 hırsız polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.


Gaziantep'te meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep polisi, ikametlerde kimsenin bulunmamasını fırsat bilen ve çaldıkları eşyaları el arabasına yükleyerek kaçan 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Yakalanan 2 şahıs yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların çaldıkları malzemeleri araca yükleyerek götürmesi ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.