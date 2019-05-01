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El Bab'da 350 anneye kıyafet, 6 engelliye akülü sandalye

Ramazan ayı öncesinde Suriye’nin El Bab’da yaşayan ve savaş mağduru 350 anneye kıyafet, 6 engelliye ise akülü sandalye dağıtıldı.

Ramazan ayı öncesinde Suriye'nin El Bab'da yaşayan ve savaş mağduru 350 anneye kıyafet, 6 engelliye ise akülü sandalye dağıtıldı.


Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından Suriye'deki iç savaşta yakınlarını kaybeden ve El Bab'da yaşayan 350 kadına kıyafet dağıtımı yapıldı. Ayrıca dernek gönüllüleri El Bab'da önceden tespit edilen felçli ve yürüyemeyen 6 kişiye de akülü sandalyelerini teslim etti. Yardımlar hakkında bilgi veren İMKANDER Gaziantep Şubesi Başkanı Sait Gökdere, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde El Bab'da bulunan şehit yakınlarını, annelerini sevindirmek istedik. Ayrıca felçli yürüyemeyen, tekerlekli sandalyesi bile bulunmayan 6 engelli kardeşimizi tespit ettik. Hem kıyafet yardımlarını hem de akülü tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Zor koşullarda yaşayan bu anaların yüzleri, hayırseverlerin destekleri ve dernek gönüllülerimizin çabaları ile güldü. İMKANDER olarak benzeri yardımları yılın belirli zamanlarında ve özellikle bayramlarda yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu insanların yalnız olmadığını görmeleri ve bu mazlumların dualarını almaktır. Bu insanların yaşadığı sevinç, mutluluk ve heyecan gönüllülerimizin ve destekçilerimizin çektiği her sıkıntı için yeterli oluyor" diye konuştu.


Gökdere, Suriyelilere yönelik destek ve yardımları sürdürmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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