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El emeği ürünler görücüye çıktı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda, uygulama atölyelerinde üretilen ürünler, Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan mağazada ve alışveriş sitesinde görücüye çıktı.


Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Yüksekokulda üretilen ayakkabı modellerinin, kutnudan imal edilen fular, kravat ve çeşitli süs ürünleri ile beraber, cam işleme atölyesinde üretilen, geleneksel ve modern motiflere sahip dekoratif çalışmaların kampüs içerisinde bulunan mağazada satışa sunulduğunu belirtti.


Tasarımlara alışveriş sitesinden ulaşılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Bozkurt, “Tasarım ve imalat süreçlerinde ilgili bölüm öğrencilerimizin ve akademik personellerimizin de yer aldığı ürünlerimiz, Gaziantep Üniversitesinin imkanları ile kurulan satış mağazasında sergilenmekte ve www.gaziantebiz.com alışveriş sitesinde de erişilebilmektedir” diye konuştu.

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