Elbab şehidi Kurt, dualarla memleketine uğurlandı

Suriye'nin Elbab kentinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Gaziantep Nakiboğlu Camiinde düzenlenen törenle baba ocağı Mersin'e uğurlandı.

Suriye'deki güvenlik faaliyetleri çerçevesinde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, terör örgütünün hain saldırısında şehit edildi. Şehit Kurt'un cenazesi Gaziantep Nakiboğlu Camiinde düzenlenen törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.

Düzenlenen törene 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, Gaziantep İl Müftüsü ve askeri erkan, kent protokolü ve diğer yetkililer katıldı.