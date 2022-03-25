Elçi Müsteşarı Simon, Alman öğrencilere GAÜN'ü önerdi

Almanya Ankara Büyükelçiliği Siyasi Birim Başkanı Elçi Müsteşarı Henning Simon, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Elçi Müsteşarı Henning Simon öğrencilere hitaben konuşmasında, Alman öğrencilere Gaziantep Üniversitesini önerdiğini belirterek, Gaziantep Üniversitesi'nde okumanın ve bu bölgede çalışmanın yararlı olacağını söyledi.

GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen öğrenci buluşmasında konuşan Elçi Müsteşarı Simon, Almanya Türkiye ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşında Almanya'nın rolü, Almanya'nın mülteci politikası, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki tavrı gibi konulara değindi. Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Simon, “Alman öğrencilere Gaziantep Üniversitesinde ve Gaziantep'te okumalarına öneriyorum. Alman öğrencileri açısından bu bölgede okumak ve çalışmak yararlı olacaktır. Gaziantep'i gezdim bende güzel hisler oluştu. Gaziantep'te daha çok Türkiye'yi hissettim” dedi.

Türkiye'nin yetişmiş, eğitimli insan kaynağını bildiğini ve Türkiye'nin bu gücünün farkında olduğunun altını çizen Simon, Almanya'da Türkiye'nin Avrupa üyeliğini destekleyen pek çok grup olduğunu aktardı. Henning Simon, Türkiye'de gerçekleştirmek istediğimiz birçok proje var bunlardan bir tanesi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu meselesi. Burada Türkiye'nin de adım atmasını bekliyoruz. Türkiye'yle ilişkilerimiz çok geniş ve Gaziantep'te AB pek çok proje finanse ediyor” şeklinde konuştu.

GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut ise Türkler ve Almanların diğer ülke insanlarına göre bir birine daha yakın olduğunu söylemenin mümkün olduğunu belirti. Prof. Dr. Bulut, “Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde Almanya'nın büyük desteğinin süreceğini ümit ediyorum. Şuan Avrupa ve Türkiye'yi karşılaştırdığımızda ben Türkiye'yi 10 yaşlarında bir çocuğa Avrupa'yı da yaşını tamamlamış 80 yaşındaki bir yaşlıya benzetiyorum. Türkiye gibi genç bir ülkeyi Avrupa'nın daha fazla kucaklaması gerektiğine inanıyorum” İfadelerini kullandı.

Programın sonunda GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, Almanya Ankara Büyükelçisi Siyasi Bilim Başkanı Elçi Müsteşarı Almanya Ankara Büyükelçiliği Siyasi Birim Başkanı Elçi Müsteşarı Henning Simon'a günün anısına çiçek takdim etti.