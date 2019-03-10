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Elektrik akımına kapılan kız hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki A.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ünaldı kırsal mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki A.T. evlerinin ahırında bulunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldıran talihsiz kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hayatını kaybeden 14 yaşındaki kızın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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