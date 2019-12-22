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Elektrik kablosu h?rs?zlar? su??st? yakaland?

Gaziantep’te bir park i?erisinde kilit ta?lar?n? s?kerek yer alt?ndan ge?en elektrik kablolar? ?almaya ?al??an 2 ??pheli su??st? yakaland?.

Gaziantep'te bir park i?erisinde kilit ta?lar?n? s?kerek yer alt?ndan ge?en elektrik kablolar? ?almaya ?al??an 2 ??pheli su??st? yakaland?.


Edinilen bilgiye g?re ?ehitkamil ?l?e Emniyet M?d?rl???nce yap?lan ?al??malarda, ?a?layan Mahallesinde bulunan ?ar?? ve Mahalle Bek?ileri taraf?ndan 2 ??pheli ?ah?s su??st? yakaland?. Yakalanan ??phelilerin yap?lan ?st aramas?nda, 1 adet pense, 1 adet bir makas, 2 adet b??ak ve 1 ?ift eldiven ele ge?irildi.


Olayla ilgili olarak g?zalt?na al?nan ??pheliler hakk?nda yasal i?lem ba?lat?ld?.

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