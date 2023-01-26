Elektrik panolarındaki aküleri çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, bir kuruma ait elektrik panolarında bulunan aküleri çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahsın aküleri çalma ve kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait elektrik panolarında bulunan akülerin çalınması olayları ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı olayda kuruma ait elektrik panolarında bulunan aküleri çaldığı tespit edilen S.K. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın, elektrik panolarında bulunan aküleri çalma ve kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.K. isimli şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.