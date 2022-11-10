Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye EYP'li saldırı

Gaziantep'te bir şahıs, oturduğu sitede elektrik borcunu ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenledi. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırı sonucu yönetici ofisi savaş alanına döndü.

Olay, sabah saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi, uzun süredir elektrik borcunu ödemeyen Uğur Y. isimli şahsın dairesine elektrik yüklemesi yapmayarak sigortayı kapattı.

Yöneticinin elektriğini kesmesine sinirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Uğur Y., sabaha karşı yönetici ofisine 2 adet EYP attı. Ofise atılan EYP'ler büyük bir gürültü ile patlarken, bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Yaşanan olay sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşanan patlama sonucu savaş alanına dönen yönetici ofisinde ve binada yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

EYP'li saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.