İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında can verdi

Gaziantep’te gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangında evin içinde mahsur kalan 43 yaşındaki kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangında evin içinde mahsur kalan 43 yaşındaki kadın, yanarak hayatını kaybetti.


Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Ali Baba Mahallesi Ali Şener Çavuş Caddesi Kireci Çıkmazında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ali Salih Gürkan'ın evinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Gürkan, kendini dışarı atarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra evin içerisinde incelemelerde bulundu. Evin içerisine giren ekipler, 43 yaşındaki Zeynep Gürbüz'ün yanmış cesedi ile karşılaştı.


Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından 4 çocuk annesi Gürbüz'ün cesedi ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.