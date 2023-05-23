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Elektrikten yangın çıktı, 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir evde elektrik kaynaklı çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde elektrik kaynaklı çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi 89106 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrikten kaynaklı kısa devre yapması sonucu evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evde ikamet eden ve dumandan etkilenen 14 kişi sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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