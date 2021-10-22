Elif Şenbaba Medical Park Gaziantep'te.

Hastanenin geniş hekim kadrosuna Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzm. Dr. Elif Şenbaba da katıldı. Dr. Şenbaba, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Elif Şenbaba kimdir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Eğitimini 2007 yılında tamamlayan Uzm. Dr. Elif Şenbaba, Uzmanlık eğitimini 2012 yılında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirdi. Yan dal branşı olan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanlığını ise 2017 senesinde İnönü Üniversitesi'nde başarı ile gerçekleştirdi. Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yapan Uzm. Dr. Elif Şenbaba, 2012 ile 2013 yılları arasında Van Özalp Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Uzm. Dr. Şenbaba, 2017 ve 2021 yılları arasında SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. Medical Park Gaziantep Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Uzm. Elif Şenbaba, Alerji ve İmmünoloji Derneği üyesidir. Uzm. Elif Şenbaba'nın ilgi alanları çocuk hastalarda Astım, Alerjik Rinit, Besin Alerjileri Atopik Dermatit, Ürtiker olarak belirtildi.