Emekleyerek gizlenen hırsız kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te girdiği iş yerinin kasasını boşaltan hırsız, emekleyerek gizlenmeye çalıştı. Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsız, polis ekiplerince kıskıvrak yakaladı.

Olay, Nizip İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine giren B.A. kasayı açarak içini boşalttı. Güvenlik kameralarını fark etmeyen hırsız, kendisini kimse görmesin diye iş yerinde emekleyerek dolaştı. Hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan polisler şüphelinin 26 ayrı suç kaydı bulunan B.A. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.