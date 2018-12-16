Emekli olduktan sonra da emek vermeye devam ediyor

Gaziantep'te yaşayan ve mesleği mobilyacılık olan 72 yaşındaki Mithat Çapur, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı ahşap işinde iş yeri sahibi oldu.

Mithat Çapur zeytin, ceviz, Antep fıstığı, kayısı, kiraz, limon, çam ağaçlarını aldı ve onlardan saatler, aynalar, tepsiler, kutular yapmaya başladı.

Esas mesleği mobilyacılık olan Mithat ustanın emekliliğinin ardından hobi olarak ahşaba yeni bir boyut kazandırması ile yaptığı bu ürünleri satma fikri doğdu. Hobi olarak başladığı işte iş yeri sahibi olan Çapur, kurtlanmış ya da kesilmek zorunda olan ağaçlara yeniden şekil veriyor.

Çapur, emekli olduktan sonra kendisine yaramadığını ve hobi olarak bu işe başladığını söyledi.

“Yapacağım ürün ağaçla benim aramda”

Mithat usta yapacağı ürünün ağaç ile kendisi arasında olduğunu anlattı. Çapur, “Yapacağım ürün atölyeye girdiğim zaman ağaçla benim aramda. O anda aklıma ne geliyorsa onu yapıyorum. Ağaç ile yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Ya da özellikle istenen özel şeyleri yapıyorum” dedi.

“Bu iş sabır işi”

Yapacağı bir ürünün bazen 1 yıl sürdüğünü anlatan Mithat usta, “Yapacağımız işe zaman veremeyiz. Bu iş sabır işi. Birkaç saat çalışırsın sonra bırakırsın. Sonra aklıma geldiği zaman tekrar yapmaya devam ediyorum. Tek başına sadece onu yapayım dersen bitiremezsin” şeklinde konuştu.

Ağaçları gezerek buluyor

Ağaçları köy köy ilçe ilçe gezerek bulabildiğini ifade eden Mithat Çapur, istediği ağaçların öyle kolay bulunmadığını söyledi. Çapur, “Ağaçları gezerek buluyorum. İlçelere, köylere gidip bakıyorum. Ancak öyle bulunuyor. Öyle kolay bulunan ağaçlar değil. Zeytin ağacını kimse kesmiyor mesela. Verimli fıstık ağacını kim keser. Ancak kuruyacak ya da başka bir şeyden dolayı kesilmek zorunda kalacak ancak öyle ayarlıyoruz” diye konuştu.