GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli sağlık çalışanı evinde ölü bulundu.

İslahiye Devlet Hastanesinden emekli Gülay Dalsuna (56), evinde ölü bulundu. Oğlu ve annesi ile yaşayan Dalsuna'nın, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye gittiği ve tedavisinin ardından evine döndüğü belirtildi. Sabah abdest almak için evin banyosuna girdiği tahmin edilen Dalsuna'nın günün aydınlanmasının ardından banyoya giren yakınları tarafından hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Dalsuna'nın vefat ettiği belirlendi. Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği kaydedildi.