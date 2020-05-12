Emekliye maaş müjdesi

Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada emeklilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan ayı nedeniyle maaşlarını erken alacağını müjdeledi.

SGK İl Müdürü Uzun yaptığı açıklamada SGK tarafından her yıl 16 Mayıs gününü içine alan hafta, “Sosyal Güvenlik Haftası'' olarak kutlandığını hatırlatarak, bu yıl 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftasının korona virüs (covid-19) salgını sebebiyle daha az kapsamlı etkinliklerle kutlanacağını kaydetti. Tüm vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftasını kutlayan Uzun, emeklilere iki bayram öncesinde maaşlarının yatırılacağını müjdeledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı nedeniyle maaşların erken ödeneceğini belirten SGK Müdürü Uzun, "Ramazan Bayramı sebebiyle SSK emeklilerinin ve hak sahiplerinin emekli maaşlarının 15-20 Mayıs tarihleri arasında ödenecektir. BAĞ-KUR emeklilerinin ve hak sahiplerinin emekli maaşlarının ise 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde yatırılacaktır" dedi.

Genel Sağlık Sigortası hizmetleri

İl Müdürü Uzun, açıklamasında isteyen herkesin 88.29 TL Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyerek, sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini belirterek, Genel Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgiler verdi. Müdür Uzun, "Genel Sağlık Sigortası ile tüm vatandaşların sağlık güvencesinin sağlanıyor. Sosyal güvencesi olmayan kişilerden gelir testi yaptırmaları ile ortaya çıkan sonuç, brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkanların eski adı ile yeşil karttan sağlık hizmeti veriliyor. Gelir testi brüt asgari ücretin üçte birinin üstünde çıkan kişiler için ise sadece aylık 88.29 TL prim ödeyerek tüm aile bireyleri Genel Sağlık Sigortasından faydalandırılıyor. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerin koşulsuz şartsız GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. İsteyen vatandaşların hiç gelir testi yaptırmadan da 88.29 TL GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor" şeklinde konuştu.

Borcu bulunanlarda ücretsiz faydalanıyor

SGK Müdürü Mehmet Uzun, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 60 günden fazla BAĞKUR ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunanların da 31 Aralık 2020 tarihine kadar Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinden ücretsiz faydalanabildiğini kaydederek, fakat bu kişilerin ilaç bedellerini kendilerinin ödediğini hatırlattı.

143 kalem hizmet e devletten sunuluyor

Uzun, Sosyal Güvenlik Kurumunun 143 kalem hizmetinin E-Devlet üzerinden sunulduğunu da vurgulayarak, "Vatandaşlar kurum hizmet binalarına gelmeden bu işlemlerini evlerinde internetten halledebilir. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu adresine girenler 143 kalem hizmeti rahatça oturduğu yerden alabilir" ifadelerine yer verdi.

Şart aranmadan sunulan sağlık hizmetleri

Uzun şart aranmadan sunulan sağlık hizmetleri hakkında ise, "39 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusundan hizmet veriliyor. Acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yeni doğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın sağlık hizmeti sunuluyor" diye konuştu.

Uzun, 2020 yılında SGK Gaziantep İl Müdürlüğünün reçetesini incelediği sözleşmeli eczane sayısının 815 olduğunu ifade etti.