Emniyet Müdürü Karaduman'dan şampiyonlara moral yemeği

8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı moral yemeğinde bir araya geldi. Gaziantep Emniyet Faruk Karaduman ve kulüp yöneticilerinde katıldığı moral yemeğinin ardından hokeyciler kamp için Alanya'ya gitti. Alanya'da ilk antrenmanlarını yapan sporcuların morallerinin yüksek olduğu görüldü.

Trophy kampı öncesi Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman şampiyonlarla moral yemeğinde buluştu. Şampiyon takımın onuruna verilen yemekte sporcular ve takım yöneticileriyle sohbet eden Karaduman, “Hırvatistan'dan başarıyla döneceğinize inanıyorum. O heyecan yüzlerinize yansımıştır. Rakipleriniz güçlü ancak sizler de Avrupa'nın önde gelen takımlarından birisiniz. Hepinizi gözlerinizden öpüyor başarılar diliyorum” dedi.

Moral yemeğine katılan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Başkan Yardımcısı Mesut Acar'da İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a teşekkür ederek, “Sizlerin verdiği büyük destek bizler için önemli. Kazanmak ve Türk milletine Trophy kupasını armağan etmek için sahaya çıkacağız. Sporcularımızın morali yüksek, takım hazır ve sizlerin destekleri sporcularımızın motivasyonunu yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

Neşeli geçen moral yemeğinin ardından takım Alanya'ya hareket etti.

Alanya'da ilk antrenman başarılı geçti

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı adeta Alanya'da gündem konusu oldu. Şampiyon ekibe büyük ilgi gösteren Alanyalılar takımın ilk antrenmanını izledi. Sporcuların tamamen şampiyonaya odaklandığını ifade eden Teknik Direktör Yusuf Kasım, “Önümüzde büyük bir şampiyona var. Türkiye ilk kez burada temsil ediliyor ve biz bunun gururunu yaşıyoruz. Rakiplerimiz güçlü ama bizim takımımızda güçlü. Maçlara yüreklerini koyarak çıkan sporcularımızın başaracağına inanıyor, Türkiye'ye şampiyonluk kupasıyla dönmeyi diliyorum. Bizleri her an destekleyen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Onursal Başkanı Emniyet Müdürümüz Faruk Karaduman, Kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kampımız 6 Şubat'a kadar devam edecek ve 6 Şubat'ta kafilemiz Hırvatistan'a giderek 8 Şubat'ta başlayacak olan şampiyonaya katılacaktır” diye konuştu.