Emniyet Müdürü Zeybek, operasyon bölgesinde

Mahalleliler ile sohbet eden Zeybek, “Gençleri çağın belası uyuşturucudan kurtarmak için çalışıyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdür Cengiz Zeybek, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde dün akşam başlatılan helikopter destekli uyuşturucu operasyonunu yerinde görmek için bölgeyi ziyaret etti. Operasyonda görev alan ekiplere başarılar dileyen Zeybek, mahalleliler ile sohbet etti. Mahalledeki çocuklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Zeybek, çocuklarla yakından ilgilendi. Uyuşturucu operasyonunun sürdüğü bölgedeki bir kıraathaneye giren Zeybek, burada vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Mahallelinin güvenliği için bölgeye geldiklerini kaydeden Zeybek, gençleri uyuşturucu belasından kurtarmak istediklerini söyleyerek, “Sizlerin güvenliği için buralardayız. Gençlerimiz için, yarınlarımız için sizin gibi güvenli, namuslu, çoluğunu, çocuğunu düşünen aile fertleri için burada olmamız rahatsızlık değil. Gençlerimizi çağın belasından kurtarmamız gerekir. İşi gücü olmayanlar bu işlere daha çok meylediyorlar. İnşallah el birliğiyle gençlerimizi ve çocuklarımızı bu beladan kurtaracağız. El birliğiyle bu işten çekip alacağız” dedi.