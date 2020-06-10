Emniyet müdürünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Gaziantep'te emniyet müdürü tarafından bulunan, içerisinde kredi kartları ile para bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Gaziantep'te yeni normalleşme süreci nedeniyle çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı banka ATM'leri yanında yerde bir cüzdan buldu. Zeybek, içerisinde kredi kartları ve bir miktar para bulunan cüzdanı ekiplere teslim ederek sahibine ulaştırılması talimatını verdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cüzdan sahibine ulaştı. Ekipler buluştukları kişiye cüzdanını teslim etti.