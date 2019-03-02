Emniyet şeridindeki kamyona otomobil çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'te çevre yolunda emniyet şeridinde bekleyen kamyona otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep çevre yolu İbrahimli Kavşağı civarında meydana geldi. Olay M.B. idaresindeki 27 AB 261 plakalı kamyonu, yakıtı bitince sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Emniyet şeridindeki aracı fark edemeyen H.T. yönetimindeki 06 BGY 467 plakalı otomobil kamyona arkadan hızlı bir şekilde çarptı.

Kazanın ardından otomobil sürücü H.T ile kamyon içerisinde bekleyen N.D. hafif şekilde yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyona arkadan çarpan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.