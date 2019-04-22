EMO'dan ICONOVA değerlendirmesi

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesine bağlı Elektrik Mühendisleri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan EMO-Genç Grubu, teknik gezi kapsamında ICONOVA'da incelemelerde bulundu.

Şireci&Acarsan ve Vakıf GYO Ortaklığı adına Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar'ın da katıldığı teknik gezide; ICONOVA Satış Müdürü Çağlar Kazak, Elektrik Mühendisi Hakan Kurnaz, Site Yönetimi Sorumluları Halil Duman ve Emre Arslan, Gaziantep EMO ve EMO-Genç üyelerine ICONOVA'yı anlattı. ICONOVA satış ofisinde genel olarak bilgilendirilen heyet, daha sonra saha, teknik alanlar, ısı merkezi, peyzaj alanı, örnek daire ve ticari alanlar olmak üzere tüm yapıyı gezme ve inceleme imkanı buldu. Gezinin ardından değerlendirmelerini aktaran Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, “Yapıların güvenliği bizim için son derece önemli. Teknik geziler kapsamında çeşitli yapıları inceliyor ve ziyaretlerimiz sonrasında konunun uzmanları olarak kendi aramızda istişare edip, yönetmeliklerin uygulanması noktasında yetkililere öneriler sunuyoruz. Ülkemizde yönetmelikler minimum uyulması gereken hususlar olarak nitelendirilir. ICONOVA'da bu anlamda yönetmeliklerin ve standartların üstüne çıkmış kalitede bir yapıyla karşılaştık. Gaziantep'e kazandırılmış çok modern, teknik, işlevsel, sosyal yapısı olan bir mekan olduğunu gördük. Bu bizi oldukça mutlu etti” dedi.

Gezinin ardından Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, kendilerine ICONOVA'da gezi ve inceleme fırsatı verdikleri ve tüm detaylarla ilgili bilgilendirme sağladıkları için Şireci&Acarsan ve Vakıf GYO nezdinde tüm ICONOVA ekibine teşekkürlerini sunarak, Acarsan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar'a günün anısına bir plaket takdim etti.