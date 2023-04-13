Empati Derneği ile Çelik Okul yapımı protokolü imzalandı

Valilik Fuaye Salonunda imzalanan protokol ile depremde zarar gören okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın eğitim hayatlarına geri dönmeleri hedefleniyor.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen Protokole Vali Davut Gül, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceren Uğurluer ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Metin Kılıçparlar katıldı.

Protokolde konuşan Vali Davut Gül, “Gaziantep olarak büyük bir afet yaşadık. Kurtuluş Savaşı'nda 6317 şehidimiz olmuştu. Bu depremde de 4 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Yüz yılda bir, bir şehrin başına gelebilecek en büyük felaketi yaşadık. Empati Derneğimizle aslında 6 ay önce üçüncü okulun protokolünü imzalamıştık. Deprem nedeniyle sahada olabildiğince katkı sunmaya gayret etti şimdi de çocuklarımız için 21 sınıflı Çelik Okul yapacaklar" sözlerini kaydetti.

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceren Uğurluer konuşmasında, "Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde süreci dayanışma ve yardımlaşma ile atlatacağımıza inanıyoruz. Bu oluşumda iyileşme sürecimizin de birlikte olması gerekiyor. Nurdağı İlçemiz en ağır hasarı alan bölgemiz afet bölgesinin ilk kalıcı ilkolul ve ortaokulunun yapımı protokolünü imzalıyoruz. Ailemiz genişliyor. Biz Empati Derneği olarak meselenin sadece okul yapmak olmadığını, bu okullarda eğitim gören çocuklarımızın iyi oluş hali için çalışmanın görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu oluşumda protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve protokol, fotoğraf çekimi ile son buldu.