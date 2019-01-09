Empati için “Beyaz Baston”

Öğr. Üyesi Burak Bilgin 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Görme engelliler haftası hakkında açıklamalarda bulunan ve vatandaşları bilgilendiren Bilgin, toplum yapısında engellilere yönelik yapılması gerekenlerle ilgili de bilgi verdi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Burak Bilgin, “Beyaz bastonun hikayesi 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar dayanır. Bugün için taşıdığı anlam görme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkat çekmek ve hayatı onlar için daha yaşanabilir kılmak adına toplumu ve idarecileri bilinçlendirmektir. Cadde ve sokakları, binaları ve istasyonları, toplu taşıma araçlarını ve tüm sosyal alanları kullanmak herkesin hakkıdır ve bu anlamda görme engellilerin bu imkanları daha fazla kullanabilmesi adına iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu hafta toplumun bilinçlendirilmesi ve idarecilere düşen görevin hatırlatılması bakımından çok anlamlıdır. Yani bastonun renginin beyaza boyanması, kullanan kişi için değil bizim farkındalığımızın artması için geliştirilmiş bir semboldür. Beyaz baston cadde ve sokaklarda, bina ve istasyonlarda, toplu taşıma araçlarında, okullarda, restoranlarda ve benzeri sosyal alanlarda görme engellilerin daha özgürce hareket edebilecekleri ortamların oluşturulması ve yardımcı donanımların temin edilmesi için topluma ve idarecilere düşen görevi hatırlatması bakımından çok anlamlıdır. Bu haftanın toplumsal görev ve duyarlılıklarımızı tekrar hatırlatmasını temenni ederim” diye konuştu.