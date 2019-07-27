En çok ilgi gören mesleklerden biri de Mimarlık

Dr. Gülden Ayalp, tercih günlerinde üniversite adaylarına mimarlık bölümü ve mimarlık mesleği ile ilgili önemli bilgiler verdi.

İstatistiksel oranlarla mimarlık hakkında açıklamalar yapan Ayalp, mesleğin çalışma alanlarını da aktardı. Mimarlığın ülkenin ve toplumun yaşadığı ekonomik ve toplumsal gelişmelerden bağımsız olmadığını ifade eden Gülden Ayalp, “İnşaat sektörü hiç kuşkusuz, ülkenin ekonomik koşullarından ayrı düşünülemez. Ancak, piyasa koşulları sadece inşaat sektörü ve mimarlık alanlarında değil bütün sektörlerde de geçerlidir. Günümüz ekonomik koşulları göz önüne alınarak Calibre Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018 yılı verilerine göre; en hızlı iş bulan bölümler arasında ‘Mimarlık' sekizinci sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, yeni mezun mimarların %94,47'si mimari hizmetler ve inşaat sahasında yani kendi alanlarında çalışma imkanı bulmaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ise % 66,54'ü mezun olmadan önce ve mezun olduktan en geç 6 ay içerisinde çalışma hayatına başlamaktadır. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Atlası 2018 yılı verilerine göre ise mesleklere gösterilen en çok ilgi sıralamasında ‘Mimarlık' yedinci sırada yer almaktadır” dedi.

Mimarlık mesleğinin geleceği

Mimarlık bölümü mezunlarının çalışma alanlarının çok fonksiyonlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gülden Ayalp, “Mimarlık Bölümü, kamu sektörü ve özel sektörde projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak görev alabilmekte veya kendi ofislerini kurarak kamu ve özel sektör projelerini yürütebilmektedirler. Mimarlık mesleğine özgü bir diğer olanak ise ulusal ve uluslararası proje yarışmalarıdır. Her yarışmada, uygulanacak projenin seçimine yönelik birincilik ödülünün yanı sıra nitelikli projelere ödüller verilmesi, tasarımcılara yeni iş olanakları oluşturmaktadır. Mimarlık mesleği verdiği hizmet ile insani, toplumsal ve kültürel değerler oluşturmaya yönelik çok yönlü bir meslektir. Mesleğin çok yönlü yapısı, bu alanda eğitim görmüş olanların çok yönlü olmasını gerektirir. Bu kapsamda, mimarların pek çok alanda bilgiye, teknolojiye ve diğer uzman kişilerle iletişime geçebilecek becerilere sahip olması beklenmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi güçlü ve dinamik akademik kadrosu ile mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilecek, hem teknik bilgilerle hem de insani becerilerle donatılmış mimarlar yetiştirmektedir. Mimarlık mesleğine gönül veren herkesi bekliyoruz” diye konuştu.